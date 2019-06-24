Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против РоссииВедомости 11:27
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп.
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Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Космос
Falcon Heavy за один рейс выведет на орбиту более 20 аппаратов
Обновлено в 18:32
Политика
Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум
Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 13:20
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Политика
Клинцевич рассказал о деградации культуры принятия решений в США
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил решение США ввести санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 16:35
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:03
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Авто
Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada
Обновлено в 06:15
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Футбол
Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года
Обновлено в 14:03
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Здоровье
Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков
Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Наука
Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге
Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
Обновлено 21 июня в 20:15
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
В Грузии заявили, что президент Польши готов помочь стране
В администрации президента Грузии заявили, что президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку Грузии и готовность помочь ей в проходящих процессах.
Обновлено в 17:39
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51