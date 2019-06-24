Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против РоссииВедомости 11:27

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп.
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Премьер Франции допустил отмену санкций против России

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