Премьер Франции допустил отмену санкций против РоссииВедомости 11:27

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп.

Наука Ученые назвали главную причину отказа сердца В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.

Политика Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.

Происшествия В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.

Общество Принятие «коммунальных сверхтарифов» откладывается О проведении 25 июня заседания Горсовета неделю назад, после принятия решения о повышении до 53% предельного индекса повышения стоимости ЖКУ для населения, сообщил спикер Горсовета Олег Масюков.

Общество Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.

Экономика «Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество.

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.

Политика Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Политика Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.

Армия и оружие Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Технологии МТС впервые за 13 лет сменил логотип Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.

Общество Baring Vostok доставит еду Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.

Здоровье Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Космос «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.