Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против РоссииВедомости 11:27

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс». Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп.
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Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Газета.Ru13:24

Премьер Франции заявил, что санкции в отношении России могут отменить в любой момент

ТАСС11:08

Премьер Франции заявил о возможности отмены санкций «в любой момент»

RT на русском11:26

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

РИА Новости11:25

Премьер Франции после переговоров с Медведевым назвал санкции временными

РБК12:05

Санкции с России могут быть сняты в любой момент - премьер Франции

Финмаркет11:03

Франция рассказала об отмене санкций ЕС против России

Lenta.ru10:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:51, Вашингтон
Наука

Ученые назвали главную причину отказа сердца

В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено в 22:00
Политика

Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.
Обновлено в 18:19
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Политика

Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено в 22:28
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Общество

Принятие «коммунальных сверхтарифов» откладывается

О проведении 25 июня заседания Горсовета неделю назад, после принятия решения о повышении до 53% предельного индекса повышения стоимости ЖКУ для населения, сообщил спикер Горсовета Олег Масюков.
Обновлено в 21:02
Футбол

Глушаков выбрал между Бузовой и Гагариной

Обновлено в 20:31
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Экономика

«Опора России» предложила снизить НДС и земельный налог для гостиничного бизнеса

По данным газеты, организация предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

На фотографии певица и двухлетняя Таисия запечатлены на прогулке. Подписи к снимку Пелагея не добавила.
Обновлено в 12:45
Космос

«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен

Обновлено в 22:21
Политика

Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО

Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено в 19:30
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность

Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 04:35
Политика

В Грузии ищут альтернативные пути для приезда туристов в страну

В Грузии ищут альтернативные возможности для туристов приехать в страну.
Обновлено в 21:51
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено в 12:11
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено в 17:45
Общество

Baring Vostok доставит еду

Фонды инвестировали в торговую платформу основателя "Вкусвилла" У Baring Vostok и основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко появился новый совместный проект.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра

Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Обновлено в 22:42
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Космос

«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.
Обновлено в 19:44
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Зеленского не пригласили на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский не был включен в список приглашенных на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на этой неделе в японской Осаке.
Обновлено в 04:32
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Эдуар Филипп
Французский политик
Французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Гавр, премьер-министр Франции с 15 мая 2017 года.
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