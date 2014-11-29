Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведева «достали» махинации при госзакупках

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ТАССвчера в 21:57

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RT на русскомвчера в 22:51

Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

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Коммерсантъвчера в 22:06

«Ситуация достала»: Медведев призвал решить проблему недобросовестных подрядчиков

Телеканал 360°вчера в 23:32

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

РБКвчера в 21:51
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

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Экономика

В июле «Калининградский янтарный комбинат» реализовал на аукционе всего 14 лотов из 80

Всего на открытый аукцион комбинат выставлял 80 лотов янтаря-сырца различных фракций общим весом 4,235 тонны.
Обновлено в 07:08
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика

США ввели новые санкции против России по «делу Скрипалей»

Американские конгрессмены призвали ввести новые санкции против России В августе прошлого года предполагалось, что Трамп при введении второго пакета "химических" санкций против России должен будет ввести три санкционных меры, а не две, как это произошло сейчас.
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Теннис

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Обновлено в 04:33
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
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Происшествия

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Обновлено в 07:02
Происшествия

Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте

По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
Обновлено в 05:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Происшествия

В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого

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Обновлено вчера в 14:22
Общество

Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Обновлено в 06:57
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
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Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался в „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе на фоне слухов о возможном уходе Неймара из парижского клуба высказался за то, чтобы бразилец остался.
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Rockwell Automation расширила спектр услуг во всем мире, чтобы еще больше компаний могли чувствовать себя защищенными от многочисленных промышленных киберугроз.
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

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Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
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