Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведев намекнул на необходимость изменить систему госзакупок

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URA.Ruвчера в 23:40

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

РБКвчера в 21:51

Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Коммерсантъвчера в 22:06

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

ТАССвчера в 21:57

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

RT на русскомвчера в 22:51
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика

МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
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В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Общество

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Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Обновлено в 08:48
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО

Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева

ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
Обновлено в 08:06
Общество

Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Обновлено в 06:57
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Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги

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Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Политика

Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол

Ларссон проводит первую тренировку со «Спартаком»

22-летний швед проводит первую тренировку со «Спартаком». Ларссон также пробежал через коридор, который ему устроила команда.
Обновлено в 10:13
Политика

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста

В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Обновлено в 03:42
Происшествия

Суд продлил арест Худояна по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей

Тверской суд Москвы продлил до середины октября арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
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Начались аресты по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:24
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Магуайра с «Лестером» за 80 млн фунтов

Обновлено в 10:49
Политика

Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Стоит отметить, что подходы к занятию спортом у президентов России и Украины принципиально разные: Путин выходит на татами, а Зеленский предпочитает делать упражнения в спортзале.
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Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
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Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»

Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
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