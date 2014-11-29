Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
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Финансы
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Политика
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Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.
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