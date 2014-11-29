Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Медведева «достали» махинации при госзакупках

URA.Ruвчера в 23:40

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

RT на русскомвчера в 22:51

Медведев намекнул на необходимость изменить систему госзакупок

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Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Коммерсантъвчера в 22:06

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

ТАССвчера в 21:57

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

РБКвчера в 21:51
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
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24 августа, в День независимости Украины, в Киеве обычно проводится военный парад.
Обновлено в 12:33
Общество

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о «дорогих» мужчинах

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД

В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Финансы

Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России

Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Во Франции разбился самолет, тушивший лесные пожары

Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.
Обновлено в 12:51
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Политика

Секретарь СНБО исключил посредников в переговорах по транзиту газа

Посредников в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа через украинскую территорию быть не может.
Обновлено в 13:31
Общество

Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа

Обновлено в 11:50
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Наука

Названа главная причина развития рака

Обновлено вчера в 07:11
Авто

Lynk Co презентовала «заряженный» суперкар

Драйверский седан 03+ от дочерней фирмы Geely выжимает "сотню" за 5,9 сек, такой показатель быстрее, чем у именитого Maserati Levante (3,0 л дизельный мотор в 275 л.с. или бензиновый агрегат в 350 л.с.).
Обновлено в 12:32
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 12:44
Музыка

В Канаде женщину от пумы спасла песня группы Metallica

Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.
Обновлено в 13:04
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить пожары в Сибири

Обновлено 31 июля в 23:37
Политика

Путин упростил украинцам жизнь в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Здоровье

Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.
Обновлено в 11:15
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Экономика

Чистая прибыль Microsoft в России упала в два раза

Чистая прибыль составила $39,24 млрд — на 136% больше, чем по итогам 2018 финансового года.
Обновлено в 12:51
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
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