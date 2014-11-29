Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.ТАССвчера в 21:57
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Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»
Московский Комсомолецвчера в 22:45
Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
Коммерсантъвчера в 22:06
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
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Общество
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Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
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Наука
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Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной
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Космос
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Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол
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Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Интернет
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Названа главная причина развития рака
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Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Обновлено в 05:18
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Обновлено в 03:00
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Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
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Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
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В Бурятии вырос уровень воды в реке Селенга
Рост уровня воды в реке Селенга - крупнейшей, впадающей в Байкал, - может вызвать ухудшение паводковой обстановки в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы республики Алексея Цыденова.
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