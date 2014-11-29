Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.

с чего всё началось

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

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