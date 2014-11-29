Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслугГазета.Ru 05:47

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его "достала" ситуация с недобросовестными подрядчиками.
ТАССвчера в 21:57

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Медведев намекнул на необходимость изменить систему госзакупок

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РБКвчера в 21:51

Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

RT на русскомвчера в 22:51

Медведев назвал ситуацию с недобросовестными подрядчиками «доставшей»

Московский Комсомолецвчера в 22:45

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Коммерсантъвчера в 22:06

Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

ТАССвчера в 21:57

Медведева «достали» махинации при госзакупках

URA.Ruвчера в 23:40
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Общество

День десантника отметят в Вооруженных силах России

Обновлено вчера в 17:03
Энергетика

Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
Обновлено вчера в 14:47
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Общество

Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Росгидромет предупредил о росте числа опасных погодных явлений

Количество природных явлений, представляющих опасность, увеличивается и будет расти в будущем, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Музыка

Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке

Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету

Обновлено в 06:24
Наука

Лед в замерзающих каплях похож на губку, выяснили ученые

Физики из Китайской Народной Республики изучили процесс образования льда в охлажденных каплях воды и сделали неожиданное открытие — выяснилось, что лед в каплях имеет вид пористой структуры, напоминающей губку.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной

Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено вчера в 02:03
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Политика

США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Наука

Названа главная причина развития рака

Обновлено вчера в 07:11
Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Малолетняя девочка погибла в тяжелом ДТП на КАД Петербурга

Обновлено в 08:33
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву

Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
Обновлено в 08:14
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Театры

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

Обновлено в 07:30
Футбол

Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»

Обновлено в 07:18
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В Бурятии вырос уровень воды в реке Селенга

Рост уровня воды в реке Селенга - крупнейшей, впадающей в Байкал, - может вызвать ухудшение паводковой обстановки в Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы республики Алексея Цыденова.
Обновлено в 03:06
Гаджеты

Видеокарта Intel DG намеревается конкурировать с Nvidia и AMD

DG – чаще всего используется для обозначения дискретной графики Descrete Graphics, а это отдельные чипы, которые в отличие от интегрированных, не встроены в процессор.
Обновлено 30 июля в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
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