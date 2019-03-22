Экономика

Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИПГазета.Ru вчера в 12:35

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
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Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП

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