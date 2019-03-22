Экономика
Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИПГазета.Ru вчера в 12:35
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
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Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв инвестпрограммы
Российская газетавчера в 06:24
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От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
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Общество
Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman
Обновлено вчера в 16:42
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
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Эксперты назвали страны, при поездке в которые российские туристы предпочитают покупать страховку.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
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Футбол
Сантуш: «Результат несправедлив. Португалия заслуживала победы»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против команды Украины (0:0).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали расформирования лагеря «Эр-Рукбан»
В МИД России позднее сообщили, что гуманитарные конвои не в состоянии решить ситуацию в «Эр-Рукбане».
Обновлено вчера в 09:47
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Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
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Авто
KIA в феврале реализовала корпоративным клиентам более 2 000 автомобилей
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Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
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Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным
Удачными обещают быть покупки и для себя лично.
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Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России
Обновлено вчера в 15:07
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Шевченко назвал своего наследника в «Милане»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено вчера в 14:21