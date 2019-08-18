Политика
Премьер Дании назвала абсурдом желание Трампа купить ГренландиюРоссийская газета 19 августа в 19:15
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США. Дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Она также отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской.
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В Госдуме прокомментировали сообщения о желании Трампа купить Гренландию
RT на русском19 августа в 06:22
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
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