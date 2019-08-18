Политика

Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке ГренландииiReactor вчера в 05:53

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии

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Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

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Датский премьер назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии

РБК18 августа в 21:17
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