Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.

Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке Гренландии

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