Политика
Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке ГренландииiReactor вчера в 05:53
Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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Гренландия не продаётся. Трампу снова отказали, на этот раз премьер Дании
Фонтанка.Ру18 августа в 17:31
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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