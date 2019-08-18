Политика

Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке ГренландииiReactor 19 августа в 05:53

Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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Гренландия не продаётся. Трампу снова отказали, на этот раз премьер Дании

Фонтанка.Ру18 августа в 17:31

Премьер-министр Дании сообщила, что в стране ожидают визита Трампа

ТАСС19 августа в 05:10

Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

РИА Новости18 августа в 23:07

Датский премьер назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии

РБК18 августа в 21:17

Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа о покупке Гренландии

RT на русском19 августа в 06:18

Власти Дании исключили возможность продажи Гренландии США

Московский Комсомолец18 августа в 17:05

Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США

Газета.Ru18 августа в 16:56
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Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

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Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

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Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов

В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.
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Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

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Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Космос

Миссия в Европу: фототехника снимет жидкий океан на спутнике Юпитера

Научная миссия Europa Clipper по исследованию шестого спутника Юпитера Европы подтверждена.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Общество

Сегодня в Петербурге проверят готовность системы оповещения

В Санкт-Петербурге в среду, 21 августа, проверят готовность системы централизованного оповещения. Процедура займет всего 10 минут.
Обновлено в 02:21
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций

Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Авто

Skoda изменила цены на три модели в России

Обновлено в 03:52
Происшествия

Пилот воздушного шара пострадал при падении в Подмосковье

Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Авто

Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже

Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

В Берлине проходит крупная операция по выявлению торговцев людьми

Обыски проходят по более ста жилым и служебным адресам.
Обновлено в 03:44
Общество

В Приморье из-за паводка закрыли пункт пропуска на границе с Китаем

Обновлено в 04:35
Политика

Представлен проект кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».
Обновлено в 01:58
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
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Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Происшествия

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

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Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
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Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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