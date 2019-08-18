Политика
Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке ГренландииiReactor 19 августа в 05:53
Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
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Гренландия не продаётся. Трампу снова отказали, на этот раз премьер Дании
Фонтанка.Ру18 августа в 17:31
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