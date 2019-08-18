Премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии абсурдной, заявив, что остров не продается. По словам датского политика, остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики.

Премьер Дании заявила об абсурдности идеи Трампа о покупке Гренландии

Экономика Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию туристов В предыдущие два года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы, однако в 2019-м их совокупные расходы в России уменьшились на 11 процентов и составили 190 миллионов долларов.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Политика В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.

Общество Сегодня в Петербурге проверят готовность системы оповещения В Санкт-Петербурге в среду, 21 августа, проверят готовность системы централизованного оповещения. Процедура займет всего 10 минут.

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Политика Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Авто Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Политика Представлен проект кодекса о выборах Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Происшествия Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Финансы Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.

Футбол Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».

Происшествия Три человека погибли при пожаре под Красноярском Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.