Политика

Датский премьер назвала желание Трампа купить Гренландию абсурдомМИР 24 19 августа в 02:58

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландию никогда не продадут, и назвала желание президента США Дональда Трампа купить остров абсурдом, сообщает РБК.
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