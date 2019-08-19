Политика
Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа о покупке ГренландииRT на русском вчера в 06:18
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Гренландия не продаётся. Трампу снова отказали, на этот раз премьер Дании
Фонтанка.Ру18 августа в 17:31
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Политика
В Белом доме подтвердили интерес Трампа к покупке Гренландии
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп осведомился у своих советников о возможности покупки Гренландии.
Обновлено 18 августа в 13:46
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Запрет на ношение паранджи впервые применили в Голландии
Закон о запрете на ношение одежды, скрывающей лицо, впервые применили в Нидерландах.
Обновлено в 17:28
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Киберспорт
На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant
Обновлено в 15:33
Кино
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино»
Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 16:06
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
США провели испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Ранее стало известно, что после выход из ДРСМД, США решили приступить к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Футбол
«Рома» арендует у «Челси» Дзаппакосту
Обновлено в 06:00
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Космос
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота «Федора»
В четверг на корабле "Союз МС-14" на МКС отправится российский человекоподобный робот "Федор", перед отправкой в космос он получил новое имя – Skybot F-850.
Обновлено в 20:30
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено в 20:21
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Игры
Yakuza 3 выйдет на PS4 сегодня, а 4 и 5 — 29 октября и 11 февраля
Даты релиза в «Сторе»: Yakuza 3 — сегодня Yakuza 4 — 29 октября Yakuza 5 — 11 февраля Вдобавок продюсер франшизы Дайсукэ Сато заявил, что SEGA рассматривает возможность выпустить Yakuza Ishin в США и Европе, но пока не уверена, придётся ли по душе западной аудитории сеттинг.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07