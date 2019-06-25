Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕИА Новороссия вчера в 15:27

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ. Об этом Мэй заявила во время выступления перед депутатами Палаты общин в понедельник, 24 июня, сообщает Европейская правда.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Экономика ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками.

Политика ПАСЕ проголосовала за возвращение России Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Армия и оружие Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки 25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

Баскетбол Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.

Здоровье Роскачество подвело итоги исследования детского питания Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.

Общество Прямая линия с Путиным теряет популярность второй год подряд Число зрителей прямой линии снижается второй год подряд — в прошлом году ее смотрели 5,78 млн россиян.

Шоу-бизнес Садальский назвал Никаса Сафронова «Алибасовым среди художников» В подтверждение своих слов, Садальский приводит отрывок из интервью Сафронова, в котором он рассказывает о знакомстве и общении с Владимиром Путиным.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Происшествия СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.

Экономика Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.

Политика Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Происшествия Задержан подозреваемый отравитель с газировкой Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.

Экономика Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.

Политика У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Экономика На Колыме повысят зарплату медработникам Распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников учреждений области, которые относятся к региональному Минздраву, подписал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Политика Россия открывает транзит украинских товаров Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.

Политика США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.