Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»РИА Новости вчера в 22:24
России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
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с чего всё началось
В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Зедер отметил, что прямые поставки газа из России гораздо надежнее и дешевле, чем нестабильный транзит через Украину.ТК Звездавчера в 21:55
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Происшествия
Госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре
"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессором
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
Обновлено в 00:27
Политика
Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России
Актер Алексей Панин ответил коллеге Алексею Серебрякову, который обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне и обвинил Россию в разжигании войн.
Обновлено в 01:35
Транспорт
В России изменились правила посадки в самолёт
В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.
Обновлено в 00:43
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский установил клубный рекорд
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил клубный рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Политика
В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов
В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Победителей торговой войны США и Китая нашли в России
Отмечается, что в результате торговой войны с Китаем США почти прекратили экспорт сои в Китай, который является главным в мире потребителем этой культуры.
Обновлено в 02:41
Политика
В столкновениях на границе Венесуэлы пострадали около 300 человек
Не менее 285 человек пострадали в результате столкновения между демонстрантами и венесуэльской нацгвардией на границе Колумбии и Венесуэлы.
Обновлено в 00:24
Политика
Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, которые вышли 23 февраля на Уолл Стрит и потребовали от президента США Дональда Трампа не вмешиваться в дела республики.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Facebook заблокировала пост блогера с поздравлением на 23 февраля
Администрация Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днем защитника Отечества.
Обновлено в 01:16
Политика
Высказавшийся о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей
Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России
Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» отправился из Москвы по городам России.
Обновлено вчера в 06:29
Авто
Российские автомобилисты стали экономить на своих машинах
В 2018 году 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.
Обновлено вчера в 02:34
Спорт
Впервые за 8 лет биатлонист из Удмуртии выступит на Чемпионате мира
Всего сборная может заявить до 16 спортсменов. Так что не потеряла шансов выступить в Швеции и уроженка Можги Ульяна Кайшева.
Обновлено в 02:36
Политика
В Белграде тысячи людей на акции протеста потребовали отставки Вучича
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Опубликованы кадры чудесного спасения инспектора ГИБДД в Екатеринбурге
На кадрах видно, как на трассе во время перестроения грузовик начинает заносить в сторону обочины, где возле патрульного авто стоит сотрудник ГИБДД.
Обновлено в 01:53
Авто
Представлены свежие фото новой LADA Vesta FL
На первом снимке показан новый, более обтекаемый корпус бокового зеркала с другим креплением и электроприводом складывания, а на втором – обновленный блок управления стеклоподъемниками (судя по всему, с авторежимом) с джойстиком электронной регулировки зеркал заднего вида.
Обновлено вчера в 04:01
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В центре Москвы у студента украли золотые часы за миллион рублей
В центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые часы, стоимость которых превышает миллион рублей.
Обновлено в 02:12
Единоборства
Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145
Обновлено вчера в 15:44