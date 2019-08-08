Политика

Премьер Армении рассчитывает на встречу с Медведевым в КиргизииТАСС вчера в 14:50

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит с 8 по 9 августа рабочий визит в киргизский город Чолпон-Ата для участия в очередном заседании межправительственного совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС), в рамках которого планирует встретиться с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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