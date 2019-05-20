Политика
Премьер Армении призвал разблокировать здания судов республикиТАСС 05:38
В понедельник утром сторонники премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли входы и выходы в здания судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места после соответствующего призыва главы правительства.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus
Обновлено в 06:57
Экономика
Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
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Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
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Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
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Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру
Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:22
Технологии
«Ижорские заводы» запустили новый комплекс для орбитальной сварки
Пусконаладку нового комплекса для автоматической орбитальной сварки неповоротных стыков труб провели представители компании-изготовителя на производстве «Ижорских заводов», сообщает 20 мая пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:38
Политика
Вице-премьер Крыма Селезнев ушел в отставку
Зампредседателя правительства республики Михаил Селезнев ушел в отставку по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 06:10
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Цымбалюк-Романовскую к дебюту на большой сцене
Российский певец Прохорор Шаляпин готовит свою избранницу Виталину Цымбалюк-Романовскую к дебюту на сцене.
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Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
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Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
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Обновлено в 04:05
Интернет
Пользователи WhatsApp могут отправлять и получать биткоины
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp теперь могут получать и отправлять криптовалюту друг другу.
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Технологии
GEM Capital инвестирует в блокчейн-проект Vostok
Основатель Vostok и генеральный директор Waves Александр Иванов считает, что участие GEM Capital подтвердило успешность разработанной схемы привлечения капитала в блокчейн-проекты, которая дает больший уровень комфорта и привычна профессиональным инвесторам.
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Кино
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США
Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
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