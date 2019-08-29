Политика
RT на русскомПремьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 290 парламентариев, высказались против 27 депутатов.
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На Украине назвали Алексея Гончарука наиболее вероятным претендентом на пост премьер-министра
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