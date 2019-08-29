Политика

RT на русскомRT на русскомПремьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 290 парламентариев, высказались против 27 депутатов.
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Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины

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Назначен новый премьер-министр Украины

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Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины

Комсомольская правда12:12

Назначен самый молодой премьер-министр в истории Украины

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Новым премьер-министром Украины может стать Алексей Гончарук

Новые Известия27 августа в 07:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
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