Политика
RT на русскомПремьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Такое решение поддержали 290 парламентариев, высказались против 27 депутатов.
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Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Здоровье
Эти растения помогут снизить стресс не хуже лекарств
Московский Комсомолец 11:01
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Футбол
ЦСКА — неуязвимый монстр. Пока РПЛ на подъеме, КХЛ теряет интригу
Хоккей уступает футболу Турнир длиной в восемь месяцев без крутой интриги едва ли не худшее, что может быть в профессиональном спорте.
Спорт-Экспресс 17:10
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Футбол
«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
RT на русском 07:39
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Происшествия
Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу
В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Lenta.ru 08:03
Теннис
Медведев обыграл Дельена и вышел в третий круг US Open
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Уго Дельеном в матче второго круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
RT на русском 16:31
Политика
Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.
РИА Новости 15:29
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня 08:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Наука
Разработана вакцина от супербактерии клебсиеллы
Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе разработали и протестировали вакцину от смертельно опасной супербактерии клебсиеллы, которая вызывает многие тяжелые инфекции печени, дыхательных путей, урогенитальные и другие.
Хайтек+ вчера в 04:47