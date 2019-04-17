Политика
Премьер-министр отчитался перед ГосдумойКоммерсантъ 08:13
Ежегодный отчет правительства перед Госдумой предусмотрен ст. 114 российской Конституции — соответствующее требование появилось в Основном законе в конце 2008 года. Первым перед нижней палатой в апреле 2009-го отчитывался Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром.
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Медведев в Госдуме отчитывается о работе правительства за 2018 год: Прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда04:55
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