Политика

Премьер-министр отчитался перед ГосдумойКоммерсантъ 08:13

Ежегодный отчет правительства перед Госдумой предусмотрен ст. 114 российской Конституции — соответствующее требование появилось в Основном законе в конце 2008 года. Первым перед нижней палатой в апреле 2009-го отчитывался Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром.
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Премьер-министр отчитался перед Госдумой

Коммерсантъ08:13

Борьба с бедностью, охрана здоровья и закрытие свалок. О чем говорил Медведев в Госдуме

ТАСС07:31

Госдума сегодня заслушает ежегодный отчет главы кабмина о результатах работы правительства

Эхо Москвы00:00

Медведев в Госдуме отчитывается о работе правительства за 2018 год: Прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда04:55

Видеотрансляция: Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме

Российская газета05:00

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Независимая газета01:13

Основные проблемы российской экономики. Отчет Медведева перед Госдумой

Вести.Финанс06:12
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Политика

Жена Зеленского оценила шансы на его победу в дебатах с Порошенко

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что, несмотря на опыт Петра Порошенко в политических дискуссиях, её муж сможет противостоять украинскому лидеру на предстоящих дебатах.
Обновлено в 10:58
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество

Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года

Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38
Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено в 09:23
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Футбол

Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Обновлено в 12:20
Происшествия

Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку

В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Общество

В лондонском метро отключили Wi-Fi из-за угроз протестующих экологов

Обновлено в 12:19
Футбол

Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“»

Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.
Обновлено в 10:15
Автоспорт

Мазепин начал переговоры о покупке команды «Формулы-1»

Обновлено в 10:17
Политика

Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца

Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Наука

Строители нашли в Англии древние останки жертв ритуальных убийств

В могилах находились останки и мужчин, и женщин, некоторые из которых могли быть принесены в жертву, пишут учёные.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту

Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Обновлено в 09:37
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Польше загорелся грузовик американских военных

В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.
Обновлено в 12:54
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено вчера в 11:56
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества

Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки посадки картошки

Многие россияне в майские праздники уже начинают работать на огороде, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский

Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.
Обновлено в 12:55
Транспорт

В Воронежской области мимо Лосево запретят ездить фурам

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Как сообщает издание teleprogramm, не так давно Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт, а в марте артистка снова попала в больницу, только уже из-за проблем с ногами, передает LigaNews.
Обновлено в 08:38
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Политика

Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33
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