Премьер-министр отчитался перед ГосдумойКоммерсантъ 08:13

Ежегодный отчет правительства перед Госдумой предусмотрен ст. 114 российской Конституции — соответствующее требование появилось в Основном законе в конце 2008 года. Первым перед нижней палатой в апреле 2009-го отчитывался Владимир Путин, работавший тогда премьер-министром.

Политика Жена Зеленского оценила шансы на его победу в дебатах с Порошенко Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что, несмотря на опыт Петра Порошенко в политических дискуссиях, её муж сможет противостоять украинскому лидеру на предстоящих дебатах.

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Общество Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Происшествия Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.

Футбол Мама Роналду: «Сын сказал: „Мама, я не творю чудес“» Долореш Авейру, мама нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказала о реакции сына на вылет клуба из Лиги чемпионов после ответного матча 1/4 финала с «Аяксом» (1:2). – Ему было грустно, он хотел выйти в финал.

Политика Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Наука Строители нашли в Англии древние останки жертв ритуальных убийств В могилах находились останки и мужчин, и женщин, некоторые из которых могли быть принесены в жертву, пишут учёные.

Здоровье Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.

Происшествия В Польше загорелся грузовик американских военных В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.

Кино Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

Политика Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.

Общество В Гидрометцентре назвали сроки посадки картошки Многие россияне в майские праздники уже начинают работать на огороде, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.

Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина впервые рассказала о проблемах со здоровьем Как сообщает издание teleprogramm, не так давно Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт, а в марте артистка снова попала в больницу, только уже из-за проблем с ногами, передает LigaNews.

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.