Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставкеRT на русском 08:56

с чего всё началось

Тереза Мэй сделала достойное уважения заявление. Спасибо за стоицизм, который вы проявили, служа своей стране и Консервативной партии. Теперь пришло время добиться того, к чему вы так настоятельно призывали: объединиться и осуществить Brexit.

Эксперты отмечают, что Мэй не выполнила свою основную задачу по выходу страны из состава ЕС и в целом не добилась значительных успехов на своём посту. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

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