Политика

Lenta.ruLenta.ruПремьер-министр Украины покинул свой пост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
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