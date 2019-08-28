Политика
Lenta.ruПремьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
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В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 20:49
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия 17:01
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Авто
На тестах замечена гибридная версия кроссовера Kia XCeed
Компания KIA готовит к выпуску гибридную версию нового компактного кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 06:00
Политика
США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Российская газета 19:36
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Технологии
РЖД показали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
ФедералПресс 06:40
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом
Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.
Bimru.ru 11:32
Шоу-бизнес
В Сети появились откровенные фото жены Мота до пластики
На днях в Сети появились пикантные снимки модели, сделанные еще до знакомства с супругом.
StarHit.ru 05:00
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Общество
Эксперт рассказал, где будут востребованы МС-21 и SSJ
Наш первый современный самолет SSJ 100 пока терпит неудачи, уже окутан негативным шлейфом многообещающий российский самолет МС-21.
Газета.Ru 09:07
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.
Твой Иркутск вчера в 21:31
Происшествия
Жительница Волосово скрыла вич-статус при сдаче донорской крови
В Ленинградской области 40-летняя жительница Волосово решила стать донором несмотря на то, что знала о своем вич-статусе.
Регион online 04:36
Общество
Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских магазинов
С 2020 года в России вводятся нормы по обязательной сертификации товаров и введению маркировки «органическая продукция».
Дни24 01:02