Политика
Lenta.ruПремьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
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Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски озадачила поклонников своим внешним видом
Неудивительно, что многие пользователи социальных сетей пописываются на ее страничку в Instagram и пристально следят не только за ее личной жизнью, но и за ее внешним видом.
Bimru.ru 11:32
Общество
Режим ЧС ввели из-за сильных дождей во Владивостоке
Владивостокские власти объявили о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней.
Народные новости 10:59
Баскетбол
Сборная России обыграла Испанию в преддверии старта Кубка мира
Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Испании во 2-м матче международного турнира в китайском Нинбо.
Sportbox.RU 09:24
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Общество
Российские школьники признаны самыми нестрессоустойчивыми
Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, школьники каких стран мира более подвержены стрессу из-за успеваемости.
VSE42 Новости 22:45
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru 10:48
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
Для учителей разработали правила поведения в интернете
В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
KudaGo 10:03
Общество
После развода супругов платежи по ипотеке включат в алименты
Новые поправки дадут право суду заставить одного супруга оплатить счета по аренде или ипотеке (хотя бы частично) в пользу второго супруга, с которым остался жить ребенок.
Банки Сегодня 05:36
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru 13:02
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Наука
Редактирование генома позволило создать ящериц-альбиносов
N+1 вчера в 14:01
Политика
Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
РБК 20:20
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском вчера в 09:20
Кино
Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»
Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ 23:01
Космос
NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах
Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости 01:18
Политика
В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей
Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.
ФАН вчера в 19:58
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр 26 августа в 06:47
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02