Политика

Премьер-министр Украины объявил об отставкеРИА Новости 11:02

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — заявил Гройсман на брифинге, который транслировался онлайн.
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В сети появилось заявление Гройсмана об отставке

RT на русском13:58

Премьер-министр Украины подает в отставку

Коммерсантъ11:02

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

РИА Новости12:10

Заявление об отставке премьер-министра Украины опубликовано в интернете

ТАСС13:49

Череда крупных отставок случилась на Украине в день инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского

Эхо Москвы12:00

Глава кабмина Украины объявил об уходе в отставку

РБК10:41

Премьер Украины заявил о намерении уйти в отставку

Ведомости10:39
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Гройсман своей отставкой перевел стрелки на Зеленского

Вести.UZ11:46
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