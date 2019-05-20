Политика
Премьер-министр Украины подает в отставкуКоммерсантъ 11:02
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая. Об этом он сообщил на брифинге, трансляция которого велась на его странице в Facebook.
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Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Обновлено в 09:37
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России по футболу на своем стадионе
Московский "Локомотив" сообщил, что покажет финальный матч Кубка России по футболу на своем домашнем стадионе.
Обновлено в 10:49
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Врачи Морозовской больницы удалили 16-летней пациентке пятилитровую опухоль яичника
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы удалили 16-летней пациентке гигантскую пятилитровую опухоль правого яичника.
Обновлено в 08:30
Экономика
«Дочка» ГК ПИК запустит программу облигаций объемом 100 млрд рублей
В настоящее время в обращении находятся десять выпусков облигаций "ГК ПИК" на 74 млрд рублей. У "ПИК-Корпорации" нет облигаций в обращении.
Обновлено в 10:54
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Религия
Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге
С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Американская актриса Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж за американского комика Колина Жоста.
Обновлено в 10:23
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Авто
В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом
Обновлено в 08:08
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена одним из генеральных продюсеров развлекательного телеканала «Супер», сообщает медиахолдинг «Газпром-Медиа».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ-2»
Документ предусматривает запуск первой очереди в 2023 г. До сих пор обсуждалась возможность и более раннего запуска завода – в 2022 г. По условиям контракта TechnipFMC будет заниматься проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, а также строительством и вводом в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа, сообщил "Новатэк".
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46