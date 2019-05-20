Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра УкраиныТАСС 11:14

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. "Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге в Киеве.
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В сети появилось заявление Гройсмана об отставке

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Заявление об отставке премьер-министра Украины опубликовано в интернете

ТАСС13:49

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Ведомости10:39

Премьер-министр Украины подает в отставку

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Глава кабмина Украины объявил об уходе в отставку

РБК10:41

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

РИА Новости12:10
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Гройсман своей отставкой перевел стрелки на Зеленского

Вести.UZ11:46
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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