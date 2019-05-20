Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра УкраиныТАСС 11:14
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. "Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге в Киеве.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:17, Ашберн
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