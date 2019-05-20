Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставкеВечерняя Москва вчера в 11:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Депутата Думы Нижнеудинска поймали пьяным за рулем
Уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено в отношении депутата Думы Нижнеудинска.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено вчера в 07:48
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Основатель Huawei прокомментировал решение США по компании
Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отреагировал на решение США, временно разрешающее этой организации возобновить свою деятельность.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Музыка
Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении
Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье
Медики озвучили главные симптомы развития лейкемии
Медики рассказали о проблемах со здоровьем, которые могут свидетельствовать о развитии лейкемии.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе
Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение
Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В Мексике застрелили десять человек
Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Недвижимость
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Традиционно наиболее высокий интерес к жилью в Санкт-Петербурге выказывают москвичи, подчеркивают аналитики.
Обновлено вчера в 03:37