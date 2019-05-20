Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставкеВечерняя Москва вчера в 11:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
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Премьер-министр Украины уходит в отставку

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РИА Новостивчера в 12:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн

Гройсман своей отставкой перевел стрелки на Зеленского

Вести.UZвчера в 11:46
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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