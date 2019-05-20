Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставкеВечерняя Москва 11:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика
Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации
Обновлено в 06:01
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес
Галкин построит для Пугачевой храм
Максим Галкин решил построить готический храм для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора Бутырской межрайонной прокуроры Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:56
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Политика
Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Стоматолог в Британии мог заразить ВИЧ сотни пациентов
Стоматологическая клиника в графстве Хартфордшир в Великобритании порекомендовала более чем 500 своим клиентам сдать анализы на ВИЧ-инфекцию.
Обновлено в 09:48
Футбол
Бьелса после невыхода в АПЛ с «Лидсом» может возглавить «Сельту»
«Лидс» в сезоне-2018/19 выступал в Чемпионшипе и занял 3-е место, попав в плей-офф за право играть в АПЛ.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Пожар на складе пиломатериалов в Томске потушен спустя 17 часов
Крупный пожар на складе пиломатериалов на севере Томска полностью ликвидирован спустя почти 17 часов; в тушении пожара были задействованы 28 единиц техники, пожарный поезд, катер Томской судоходной компании и 86 человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 21:37
Общество
Экс-министр Абызов «все хвалит» в СИЗО «Лефортово», рассказали в ОНК
Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО "Лефортово", ни на что не жалуется и выражает сотрудникам изолятора благодарность, рассказала РИА Новости замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика
Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Мужчина отсудил 95 тысяч рублей за упавший в Байкал смартфон
Житель Ангарска отсудил 95 тысяч рублей у страховой компании "Росгосстрах" за сломанный смартфон, который упал в Байкал, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы
Таллин выразил протест Москве из-за того, что 18 мая российский самолет Ту-154 якобы пересек воздушную границу прибалтийской республики и пролетел над населенным пунктом Вайндлоо.
Обновлено в 14:47
Авто
Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу
Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Авто
Художник превратил BMW i8 в произведение искусства
Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Политика
Трамп предостерег Иран от войны
Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот захочет побороться с США и будет угрожать им, и призвал никогда этого не делать.
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45