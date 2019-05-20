Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставкеНовая газета 11:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга объявил о том, что уходит в отставку. С соответствующим предложением ранее в понедельник выступил новый президент страны Владимир Зеленский. По украинскому законодательству, в случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

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