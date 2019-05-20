Гройсман объявил об отставке с поста премьера УкраиныРИА Новости 12:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил глава кабинета министров на брифинге.

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

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