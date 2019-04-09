Хоккей
Премьер-министр Швеции не исключил появления шведского клуба в КХЛRT на русском 13:19
В настоящее время в КХЛ выступает 25 команд — 19 из России и по одной из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.
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Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.
— Стефан Левен, шведский политикРИА Новости 09:15
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