Премьер-министр Швеции не исключил появления шведского клуба в КХЛRT на русском 13:19

Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.

В настоящее время в КХЛ выступает 25 команд — 19 из России и по одной из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.

Премьер-министр Швеции не исключил появления шведского клуба в КХЛ

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