Хоккей

Премьер-министр Швеции не исключил появления шведского клуба в КХЛRT на русском 13:19

В настоящее время в КХЛ выступает 25 команд — 19 из России и по одной из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил надежду на появление в КХЛ клуба из Швеции.
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Стефан Левен
Хоккей на льду. В течение многих лет мы видели прекрасных советских и российских хоккеистов, и хоккейные команды. И моя команда сейчас не будет в состоянии участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, но мы еще посмотрим.
— Стефан Левен, шведский политикРИА Новости 09:15

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