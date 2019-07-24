Политика
Премьер-министр Малайзии прокомментировал расследование по MH17Известия 13:08
США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении реальных причин крушения самолета MH17. Они просто решили, что отвечать должна Россия, заявил премьер-министр Малайзии Махатрир Мохамад в интервью для документального фильма, снятого нидерландским режиссером Максом ван дер Верффом.
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Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
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В Турции ранили белорусского дипломата
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Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
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В Европу снова пришла аномальная жара
В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
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Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
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Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия
Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга
В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
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Политика
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Происшествия
В Москве из СИЗО выпустили оскорбившую чиновника пенсионерку
Ранее РИА Новости сообщали, что после конфликта в конце лета 2015 года Васильева уехала домой, забыв о перепалке, однако чиновник написал заявление в полицию по 319-й статье УК РФ "Оскорбление представителя власти".
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами
"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
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Экономика
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Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
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По данным Авиалесоохраны, пожарные активно тушат 170 лесных пожаров в девяти регионах на площади 172 756 га.
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