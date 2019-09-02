Политика

Lenta.ruLenta.ruПремьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта».
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«Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», — написал
 он.
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Премьер Грузии объявил об отставке

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Премьер-министр Грузии подал в отставку

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Мамука Бахтадзе
Грузинский политик
Грузинский политический и государственный деятель. Премьер-министр Грузии с 20 июня 2018 года. Министр финансов Грузии с 13 ноября 2017 по 13 июня 2018 года.
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