Политика
Lenta.ruПремьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта».
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с чего всё началось
«Для меня было большой честью и в то же время большой ответственностью служить защите интересов нашей страны в ранге премьер-министра Грузии», — написал он.RT на русском04:32
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Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Армия и оружие
Под прикрытием НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене - расследование
Судя по расследованию, под прикрытием операции НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене на десятки миллионов долларов.
Царьград 06:39
Армия и оружие
В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги
В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.
ТК Звезда вчера в 22:05
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Здоровье
Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Lenta.ru вчера в 18:58
Авто
Обновлённую «Газель» показали до премьеры
Автоновости дня 04:29
Футбол
Тренер «Спартака» объяснил поражение от «Зенита» «каким-то вирусом»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о причинах поражения от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:12
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 31 августа в 15:25
Футбол
Комличенко ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА
Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против Шотландии, а также прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА.
Sportbox.RU 06:35
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Общество
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Игры
Процессор PlayStation 5 снимет ограничения в играх
iReactor 00:05
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Политика
Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана
Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Ведомости 05:45
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48