с чего всё началось

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

Общество Краснодарская школа провела за день четыре линейки В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Под прикрытием НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене - расследование Судя по расследованию, под прикрытием операции НАТО в Афганистане США вооружают террористов в Йемене на десятки миллионов долларов.

Армия и оружие В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Политика Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Политика В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

Футбол Тренер «Спартака» объяснил поражение от «Зенита» «каким-то вирусом» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о причинах поражения от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура чемпионата России.

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Политика США, Польша и Украина подписали газовое соглашение Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».

Футбол Комличенко ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против Шотландии, а также прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Общество AliExpress сделает пакетное предложение В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).

Общество Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

Политика Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Политика Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Армия и оружие Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.