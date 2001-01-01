Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34
В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве
Звезда — Пермская краевая газета04:50
О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 08:51
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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Специалисты в области изучения паранормального обнаружили очередные намеки на стремительно приближающийся конец света — на этот раз намек был найден в календаре майя.
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
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Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
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Обновлено вчера в 16:31
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Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
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Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем
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Минимальную цену на хлеб в России предложили поднять до 80 рублей
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