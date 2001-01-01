Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34
В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве
Звезда — Пермская краевая газета04:50
О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
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Представители китайского Министерства иностранных дел заявили, что сведения о размещении Пекином своих военных на территории Венесуэлы не соответствуют действительности.
Обновлено в 07:52
Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк.
Обновлено в 07:09
Общество
Семья школьницы, написавшей письмо Путину, переехала в собственный дом
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
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Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
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Британия не может утилизировать свои ядерные подлодки
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Общество
Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»
Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Наука
Что должна знать женщина, которая решается на эстетическую коррекцию век?
Прибегают к этой операции в разном возрасте, все зависит от причин возникновения проблем в области век, либо врожденных особенностей строения.
Обновлено вчера в 03:27
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Политика
В Кремле прокомментировали уход Ford из РФ
Обновлено в 05:18
Политика
Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57
Политика
Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше
Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
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Кино
Аллу Пугачеву зовут в продолжение мультсериала «Простоквашино»
Обновлено в 08:02
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
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Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч
Обновлено в 03:04
Происшествия
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду
Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Авто
Новый компактный кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Обновлено в 02:42
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51