Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о ГренландииРБК вчера в 20:33

Встреча Трампа и Фредериксен должна была состояться через две недели. Премьер Дании ранее называла идею президента США купить Гренландию абсурдной и указывала, что остров не продается. Трамп говорил, что покупка Гренландии интересна «стратегически», однако этот вопрос «не номер один» в повестке дня.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии, об этом он сообщил
 в Twitter.
Ведомостивчера в 20:23

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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее нежелания обсуждать покупку Гренландии

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ТАССвчера в 21:18

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

РИА Новостивчера в 20:16
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