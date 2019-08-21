с чего всё началось

Встреча Трампа и Фредериксен должна была состояться через две недели. Премьер Дании ранее называла идею президента США купить Гренландию абсурдной и указывала, что остров не продается. Трамп говорил, что покупка Гренландии интересна «стратегически», однако этот вопрос «не номер один» в повестке дня.

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

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Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

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Общество Жители Мурманской области могут уменьшить налоги на жилье Эксперты напоминают, что кадастровая стоимость - это основа расчёта налога на недвижимое имущество.

Общество Беглов оценил благоустройство петербургского парка Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

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Политика В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.

Политика Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

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