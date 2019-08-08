Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.

Армия и оружие Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии «Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Наука Три особи из Южной резидентной популяции косаток погибли Южная резидентная популяция косаток сократилась на три особи, сообщается в пресс-релизе Центра изучения китов.

Происшествия ФСИН выявила нарушения в «Крестах» В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Политика Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.

Происшествия Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео Резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, которую дважды пытался взять штурмом спецназ республики, сняли на видео.

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Кино Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию для американского режиссера Квентина Тарантино по территории Московского Кремля.

Экономика Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5% Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Общество Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.

Авто Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.

Теннис Серена Уильямс намерена изучить игру россиянки Александровой Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Александровой в матче третьего круга турнира в Торонто.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Авто Fiat отзывает в России пикапы Fullback Компания Fiat из-за проблем с боковыми подножками отзывает в России 147 автомобилей Fiat Fullback.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Авто Maserati готовит лимитированные версии Levante и Quattroporte Доработанные версии седана Quattroporte и внедорожника Levante представят специальные варианты отделки интерьера.

Шоу-бизнес Милла Йовович ждет третьего ребенка Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.

Политика Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.

Шоу-бизнес Директор Софии Ротару: «В гримерке певицу всегда ждет вино» Организаторы концертов стараются угодить Софии Михайловне и заботятся о том, чтобы к ее приезду были приготовлены не только деликатесы, но и хорошее вино.

Происшествия В России захотели завести уголовное дело на Сталина В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.