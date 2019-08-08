Политика
Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭСREGNUM 04:58
Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.
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Посольство РФ: подготовка к заседанию Межправсовета ЕАЭС в Киргизии идет в штатном режиме
Парламентская газета02:22
Посольство РФ прокомментировало подготовку к заседанию Межправсовета ЕАЭС в Киргизии
Московский Комсомолец02:38
Премьер Армении приедет в Чолпон-Ату, несмотря на ситуацию в Кыргызстане
Sputnik Кыргызстанвчера в 18:19
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
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В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
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Происшествия
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Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео
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Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
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Мединский прогулялся с Тарантино по Кремлю
Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию для американского режиссера Квентина Тарантино по территории Московского Кремля.
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Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Обновлено вчера в 02:40
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Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
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По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Александровой в матче третьего круга турнира в Торонто.
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Компания Fiat из-за проблем с боковыми подножками отзывает в России 147 автомобилей Fiat Fullback.
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина
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Детские пособия стали самыми популярными среди социальных выплат
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