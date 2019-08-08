Политика

Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭСREGNUM 04:58

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.
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В работе Евразийского межправительственного совета, которое состоится в киргизском городе Чолпон-Ата, примет участие глава белорусского правительства Сергей Румас сообщает БЕЛТА
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