Политика
Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭСREGNUM 04:58
Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.
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В работе Евразийского межправительственного совета, которое состоится в киргизском городе Чолпон-Ата, примет участие глава белорусского правительства Сергей Румас сообщает БЕЛТА.Российская газета06:48
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Посольство РФ: подготовка к заседанию Межправсовета ЕАЭС в Киргизии идет в штатном режиме
Парламентская газета02:22
Премьер Армении приедет в Чолпон-Ату, несмотря на ситуацию в Кыргызстане
Sputnik Кыргызстанвчера в 18:19
Посольство РФ прокомментировало подготовку к заседанию Межправсовета ЕАЭС в Киргизии
Московский Комсомолец02:38
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
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