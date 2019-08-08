с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Межправсовета ЕАЭС пройдет 9 августа в городе Чолпон-Ате в 250 км от Бишкека. Попытка штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, произошедшая 7 августа, не повлияла на подготовку международной встречи.

Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭС

Происшествия МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Транспорт В Москве растет число аварий с участием такси Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.

Здоровье Названы продукты, которые помогут сохранить зрение Елена Гришина отметила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.

Кино Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома» Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Наука ООН предупредила человечество о глобальной нехватке еды Изменение климата вкупе с нерациональным использованием земельных и водных ресурсов уже в ближайшие десятилетия приведет к тому, что человечеству будет трудно прокормить себя, говорится в новом докладе ООН.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Финансы Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Политика Российская разведка дала оценку ситуации в Киргизии Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг опасной черты, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Происшествия Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.

Политика Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.

Футбол «Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».

Происшествия В Ачинске разослали ложное сообщение о повторной эвакуации Жителям Ачинска и Ачинского района случайно повторно отправили смс об эвакуации.

Политика Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Политика Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.