Футбол

Премьер-министр Армении позвонил Мхитаряну и выразил ему поддержкуСпорт-Экспресс 14:23

Челси — Арсенал
2 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
2 фото
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Твиттере, что позвонил хавбеку "Арсенала" Генриху Мхитаряну накануне финального матча Лиги Европы против "Челси". Он выразил поддержку армянскому полузащитнику, который принял решение пропустить эту игру - она пройдет в Баку.
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