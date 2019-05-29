Премьер-министр Армении позвонил Мхитаряну и выразил ему поддержкуСпорт-Экспресс 14:23

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в своем Твиттере, что позвонил хавбеку "Арсенала" Генриху Мхитаряну накануне финального матча Лиги Европы против "Челси". Он выразил поддержку армянскому полузащитнику, который принял решение пропустить эту игру - она пройдет в Баку.

Премьер-министр Армении позвонил Мхитаряну и выразил ему поддержку

Гаджеты Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.

Происшествия Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.

Общество В Москве рассказали о мерах по борьбе с тополиным пухом В Москве рассказали о мерах, принимаемых для борьбы с тополиным пухом, передаёт kp.ru.

Политика Партия Зеленского объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» призвала желающих вступить в её ряды и стать кандидатами в депутаты Верховной рады от партии по мажоритарным округам на выборах 21 июля.

Происшествия СК завел дело из-за оставленных в подмосковном хостеле годовалых детей По данным следствия, 28 мая женщина с годовалыми мальчиком и девочкой пришла в один из хостелов в городе Котельники.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Армия и оружие Вашингтон обвинил РФ в неисполнении обязательств по контролю над вооружениями Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Россия якобы нарушает международные обязательства по контролю над вооружениями, передает "РИА Новости".

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Футбол Челси — Арсенал 2:0 (2-й тайм) Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку Расследование о вмешательстве России в ход президентских выборов в США завершилось ничем, и специальный офис при министерстве, который возглавлял Мюллер, упраздняется.

Политика Зеленский назначил нового главу Службы безопасности президента «Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — гласит указ, опубликованный на сайте главы государства.

Политика Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.

Наука Назван смертельно опасный для сердца продукт Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.

Экономика Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ Сбербанк ведет переговоры по Антипинскому НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также еще с рядом потенциальных инвесторов.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Авто Объявили цены на обновленный Skoda Superb Как сообщает портал "РГ", компания Skoda объявила цены для своего обновлённого флагмана Superb пока только для чешского рынка.

Политика Власти Турции освободили осужденного сотрудника НАСА Власти Турции освободили ранее осужденного сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.