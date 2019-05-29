Футбол

Премьер-министр Армении: «Сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им»Sport24.ru 15:47

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, сегодня
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
3 фото
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о телефонном разговоре с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который пропускает финал Лиги Европы в Баку.
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