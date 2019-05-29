Премьер-министр Армении: «Сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им»Sport24.ru вчера в 15:47

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о телефонном разговоре с полузащитником «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который пропускает финал Лиги Европы в Баку.

Премьер-министр Армении: «Сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им»

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