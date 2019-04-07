Футбол

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»Чемпионат 06:25

«Уфа» прервали серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей (четыре поражения, три ничьи). «Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью.
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Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом» в матче 22-го тура РПЛ

Sport24.ru06:26

«Уфа» под руководством Евсеева обыграла «Ростов» Карпина

Спорт-Экспресс06:24

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»

Чемпионат06:25

Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»

Советский спорт06:26

РПЛ. «Уфа» выиграла у «Ростова»

Бомбардир.ру06:25

«Уфа» обыграла «Ростов» и ушла из зоны вылета РПЛ

Матч ТВ06:29

«Ростов» и «Уфа» определились с экипировкой на сегодняшний матч

Soccer.ru01:48
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Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах

Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Здоровье

В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Космос

Макет лунной базы появился в Московском планетарии

Обновлено 05 апреля в 09:00
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Наука

Ученый описал ископаемое существо с множеством длинных щупалец

Хотя некоторые коллеги ученого имеют свое мнение на этот счет, все сходятся на том факте, что между древним ископаемым существом и современными медузами, полипами, теми же гребневиками и другими схожими морскими животными существует явная связь.
Обновлено в 05:37
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга трогательно обратилась к нему в день рождения

Обновлено в 04:23
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Происшествия

В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Обновлено в 04:22
Гаджеты

18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7

В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Футбол

Болельщицы «Уфы» обратились к сбежавшему от жены Новосельцеву

Обновлено в 06:21
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Сильвестр Игбун
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, крайний полузащитник и нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной Нигерии.
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