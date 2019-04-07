«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»Чемпионат 06:25

«Уфа» прервали серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей (четыре поражения, три ничьи). «Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью.

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»

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