Футбол

Премьер-лига. 22-й тур. «Анжи» и «Динамо» сыграли вничьюЕженедельник Футбол 09:03

Анжи — Динамо
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
10′
Абдул Азиз Тетте
Андрес Понсе
17′
36′
Григорий Морозов
46′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
54′
Григорий Морозов
Константин Рауш
Иван Иванченко
Камиль Закиров
57′
62′
Мигел Филипе Кардозу
Даниил Липовой
Адлан Кацаев
Иван Маркелов
66′
73′
Тони Шуньич
Андрес Понсе
Павел Долгов
87′
Апти Ахъядов
90′+3′
90′+4′
Абдул Азиз Тетте
Адлан Кацаев
90′+4′
В первой встрече 22-го тура Российской Премьер-лиги «Анжи» принимал «Динамо».
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