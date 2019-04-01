Политика
Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и УкраинойРоссийская газета вчера в 23:02
С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.
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Договор о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля прекратил действие
Комсомольская правдавчера в 18:55
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Политика
Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Интер — Лацио 0:1
«Лацио» обыграл «Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии. «Интер» (53 очка) располагается на третьем месте, «Лацио» (48 очков) - пятый.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Транспорт
Перед инспекцией Высокинского Екатеринбург начали чистить от снега
Обновлено 29 марта в 05:35
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта
В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Интернет
Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено 30 марта в 22:38
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
В Красноярске завершился ежегодный экономический форум
Экономический форум завершает работу в Красноярске: представший в обновленном формате саммита конкурентоспособности, он объединил в себе идеи бизнеса, федеральной и муниципальной власти по переходу от политики импортозамещения к политике экспортного ориентирования.
Обновлено 30 марта в 11:12
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название «Рэйва»
Эра правления нового императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, будет называться «Рэйва».
Обновлено вчера в 23:36
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 21:12
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Руни принес победу «Ди Си Юнайтед» победу в матче MLS
"Ди Си Юнайтед" одержал победу над "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Синоптики пообещали москвичам солнечную погоду всю будущую неделю
Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
Обновлено вчера в 05:32
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского
Обновлено вчера в 13:57
Финансы
Рубль «подкосили» новости о пакете новых санкций США
Ни раз можно было наблюдать, как рубль ослаблялся на новостях о новых санкциях, а затем быстро отыгрывал понесенные потери.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией
Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:57
Культура
NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ
Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Суд в Приморье решил остановить работу стивидора на 14 дней
Находкинский городской суд принял решение приостановить деятельность ООО "Порт Ливадия" на две недели из-за превышения допустимой концентрации пыли с содержанием диоксида кремния.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:58