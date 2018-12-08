Политика

Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря
Вести.Ru
08:20

Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России. Є певний символЁзм в припиненнЁ дЁї Договору про так звану дружбу з РосЁєю. ВЁдповЁдний закон пЁдпишу у понедЁлок.
Вести.Ru08:20
Петр Порошенко
Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник я его подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВестник Кавказа 08:43

Подробнее о событии

Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с Россией

ТАСС08:14

Порошенко 10 декабря подпишет закон о прекращении договора о дружбе с Россией

RT на русском08:09

Порошенко сказал, когда подпишет закон о разрыве договора о дружбе с РФ

РИА Новости08:06

Порошенко анонсировал подписание 10 декабря закона о разрыве Договора о дружбе с РФ

Интерфакс08:05

Президент Украины Петр Порошенко планирует 10 декабря подписать закон о непродлении Договора о дружбе с Россией

Эхо Москвы10:04

Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ

Комсомольская правда08:31

Порошенко поставил крест на будущем Украины

Царьград01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда «Единой России», заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям.
Обновлено в 13:12
Политика

ФСБ: Один из задержанных украинских моряков пытал людей на Донбассе

Представители ФСБ России рассказали в субботу на брифинге, почему задержанные украинские моряки не могут считаться военнопленными.
Обновлено в 13:07
Политика

В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

Двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в польском городе Быдгоще и попытались сорвать концерт.
Обновлено в 13:10
Политика

Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для российских судов

Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News призвал закрыть российским судам вход в американские и европейские порты.
Обновлено в 13:11
Политика

Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, на которой он стоит перед строем украинских десантников, на форме одного из которых видна символика СС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Политика

МИД КНР потребовал от Канады освободить финдиректора Huawei

Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями», если финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве, не будет освобождена, сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.
Обновлено в 11:44
Политика

Трамп заявил, что расследование Мюллера обошлось в более чем $30 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «вмешательству» России в американские выборы 2016 года обошлось в более чем $30 млн.
Обновлено в 12:22
Политика

Трамп прокомментировал протесты во Франции

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Обновлено в 13:02
Политика

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России

В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.
Обновлено в 13:01
Политика

Володин предложил создать единый список террористических организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.
Обновлено в 12:29
Политика

Нарышкин рассказал о вреде от высылки российских дипломатов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал участившуюся высылку российских дипломатов в связи с обвинениями в разведдеятельности, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:44
Политика

Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

В ФРГ новым генеральным секретарем партии Христианско-демократический Союз (ХДС) избран лидер молодежной организации этой партии — 33-летний Пауль Цимиак.
Обновлено в 11:38
Политика

Ципрас написал статью о поездке в Москву

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после визита в Москву написал статью о поездке в Россию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:07
Политика

WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли

Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.
Обновлено в 11:58
ещё по теме
Главное