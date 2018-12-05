Политика
Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабря
Прекращение дружбы с Россией: Порошенко подпишет закон 10 декабряВести.Ru08:20
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил о намерении подписать 10 декабря закон о разрыве договора о дружбе между Украиной и России. Є певний символЁзм в припиненнЁ дЁї Договору про так звану дружбу з РосЁєю. ВЁдповЁдний закон пЁдпишу у понедЁлок.
Вести.Ru08:20
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Есть определенный символизм в том, что прекращено наконец-то действие Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду. Он также был позавчера проголосован и в понедельник я его подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВестник Кавказа 08:43
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