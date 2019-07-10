Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.

Политика Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Через две недели в Тайланде компания Mitsubishi Motors представит вездеход Pajero Sport в обновлённом варианте.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Общество В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.

Футбол Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов".

Происшествия Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.

Происшествия В Барнауле горит строительный супермаркет Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.

Политика Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.

Путешествия Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА "Новости".

Происшествия Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Шоу-бизнес Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.

Музыка Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении» Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.

Политика В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Космос Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Космос Производитель Барби выпустил куклу в честь женщины-космонавта Компания Mattel, которая занимается производством кукол Барби, выпустила игрушку в честь женщины-космонавта, пишет AdAge.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Игры В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.

Экономика Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Общество Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.