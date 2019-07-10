Политика
Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякамКрасная весна вчера в 15:40
Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Наука
В Роскосмосе представили беспилотный трактор
Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Полностью голая Светлана Лобода сделала стойку на голове
Голая Светлана Лобода сделала стойку на голове на пирсе около живописного водоема.
Обновлено в 05:41
Кино
«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией
Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
Обновлено в 06:13
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Кино
В США скончался актер из фильма «Люди в черном»
Обновлено в 02:53
Политика
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.
Обновлено в 03:59
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Спикер Рады предложил сажать за непризнание Крыма и ДНР украинскими
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто не признает территориями Украины Крым и неподконтрольные Киеву части Донбасса.
Обновлено в 06:23
Футбол
Спортдиректор «Енисея»: Аленичев лжёт, вся селекция строилась под него
С момента выхода в РПЛ вся селекция строилась исключительно под тренера.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Здоровье
МЧС рассказало, как спастись при укусе змеи
После укуса ядовитой змеи могут возникнуть рвота, головокружение, скачки давления, судороги и другие симптомы отравления.
Обновлено в 04:56
Кино
Началась работа над четвертым сезоном «Очень странных дел»
Обновлено в 06:13
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
«По результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров», — говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 06:41
Экономика
Продажи на фармрынке России упали
Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
В энергосистеме Армении произошла авария, отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42