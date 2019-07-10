Политика

Предъявлено окончательное обвинение задержанным украинским морякамКрасная весна вчера в 15:40

Окончательное обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, было предъявлено ФСБ России, 9 июля передает ТАСС.
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ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным под Крымом морякам

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Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

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