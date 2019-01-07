Политика
Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла
Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха КириллаГазета.Ru08:52
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал "Gordonua.com".
Газета.Ru08:52
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Московский Комсомолец10:50
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