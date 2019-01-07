Политика
Предстоятель ПЦУ упомянул патриарха Кирилла в присутствии Порошенко
Предстоятель ПЦУ упомянул патриарха Кирилла в присутствии ПорошенкоiReactor11:50
Широкий общественный резонанс на Украине может вызвать ситуация, произошедшая во время рождественского богослужения. В ходе него предстоятель так называемой «новой церкви» Епифаний Думенко для многих неожиданно упомянул епископа Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
iReactor11:50
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Предстоятель новой церкви Украины в пику Порошенко поздравил Кирилла с Рождеством
Московский Комсомолец10:50
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