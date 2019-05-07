Гаджеты
Представлена операционная система Android 10iXBT.com вчера в 14:35
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени. Рассказали не очень много, так как система в виде бета-версии уже доступна в течение нескольких месяцев.
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Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Почему сельские дети вместо кабинета логопеда попадают в школы для умственно отсталых
Детей с нарушениями речи каждый год становится всё больше.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Футбол
Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Минпромторг рассматривает запрет на пластиковую посуду в России
Как отметили в ведомстве, инициатива запрета на пластиковую посуду изначально прорабатывается в Минпромторге.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей
Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»
Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне
Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим
Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 11:34
Авто
Chery назвала дату старта продаж 200-сильного Tiggo 8
Компания Chery объявила дату старта продаж и цены обновлённого флагманского трёхрядного кроссовера Tiggo 8. Новинку можно будет приобрести с 28 мая 2019 года.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Транспорт
Между Петербургом и Москвой пустили дополнительные «Ласточки»
Четыре дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с сегодняшнего дня, сообщает РЖД.Дополнительные «Ласточки» будут ходить сдвоенным составом по 10 вагонов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей
Макэвой вызван на слушание по поводу удара в голову Андерсона
Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой вызван на дисциплинарное слушание по поводу своих действий в шестом матче серии «Коламбус Блю Джекетс» (3:0). В конце второго периода Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, но получил только две минуты штрафа.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 17:57