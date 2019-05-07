Представлена операционная система Android 10iXBT.com вчера в 14:35

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени. Рассказали не очень много, так как система в виде бета-версии уже доступна в течение нескольких месяцев.

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Политика Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Общество Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Путешествия Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Экономика Минпромторг рассматривает запрет на пластиковую посуду в России Как отметили в ведомстве, инициатива запрета на пластиковую посуду изначально прорабатывается в Минпромторге.

Происшествия Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.

Общество Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Кино Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара» Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.

Происшествия В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.

Общество Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.

Армия и оружие Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.

Авто Chery назвала дату старта продаж 200-сильного Tiggo 8 Компания Chery объявила дату старта продаж и цены обновлённого флагманского трёхрядного кроссовера Tiggo 8. Новинку можно будет приобрести с 28 мая 2019 года.

Происшествия В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.

Транспорт Между Петербургом и Москвой пустили дополнительные «Ласточки» Четыре дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с сегодняшнего дня, сообщает РЖД.Дополнительные «Ласточки» будут ходить сдвоенным составом по 10 вагонов.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Шоу-бизнес Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.

Хоккей Макэвой вызван на слушание по поводу удара в голову Андерсона Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой вызван на дисциплинарное слушание по поводу своих действий в шестом матче серии «Коламбус Блю Джекетс» (3:0). В конце второго периода Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, но получил только две минуты штрафа.