Гаджеты

Представлена операционная система Android 10iXBT.com вчера в 14:35

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени. Рассказали не очень много, так как система в виде бета-версии уже доступна в течение нескольких месяцев.
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Google презентовала мобильную операционную систему Android Q

Life.ruвчера в 21:38

Стоковый Android 10 Q получит полноэкранные жесты и лишится кнопок

iXBT.com02:16

Google представила новую версию Android

ФАНвчера в 18:38

Состоялась презентация Android Q

REGNUMвчера в 20:12

Google презентовала новую версию Android

ТК Звездавчера в 18:07

Представлена новая версия Android

Известиявчера в 16:51

Google раскрыла подробности нового Android

Rambler News Serviceвчера в 15:05
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Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
ЖКХ

Жильцам разрушенного дома в Магнитогорске выставили пени за коммуналку

Обновлено в 03:07
Политика

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье

Почему сельские дети вместо кабинета логопеда попадают в школы для умственно отсталых

Детей с нарушениями речи каждый год становится всё больше.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Футбол

Sport24: Шатов может перейти в «Краснодар»

Обновлено вчера в 10:30
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
Путешествия

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Минпромторг рассматривает запрет на пластиковую посуду в России

Как отметили в ведомстве, инициатива запрета на пластиковую посуду изначально прорабатывается в Минпромторге.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Коломойский сообщил, что отказывал Тимошенко в поддержке на выборах

Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей подарок за несколько миллионов

Обновлено в 00:00
Общество

Правила поведения в соцсетях разработают для российских учителей

Минпросвещения России намеревается разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей.
Обновлено в 03:08
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Кино

Студия Disney сообщила о переносе премьеры второго «Аватара»

Второй фильм франшизы "Аватар" будет показан 17 декабря 2021 года. Это на год позже, чем планировалось.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Самолет «Руслайна» не смог вылететь из Белгорода из-за неисправности

Обновлено в 02:42
Происшествия

В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество

Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим

Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 11:34
Авто

Chery назвала дату старта продаж 200-сильного Tiggo 8

Компания Chery объявила дату старта продаж и цены обновлённого флагманского трёхрядного кроссовера Tiggo 8. Новинку можно будет приобрести с 28 мая 2019 года.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена

Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Транспорт

Между Петербургом и Москвой пустили дополнительные «Ласточки»

Четыре дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с сегодняшнего дня, сообщает РЖД.Дополнительные «Ласточки» будут ходить сдвоенным составом по 10 вагонов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей

Макэвой вызван на слушание по поводу удара в голову Андерсона

Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой вызван на дисциплинарное слушание по поводу своих действий в шестом матче серии «Коламбус Блю Джекетс» (3:0). В конце второго периода Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, но получил только две минуты штрафа.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Среди погибших на Алтае новосибирских туристов не было студентов НГУ

Обновлено в 01:42
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